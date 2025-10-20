Aereo cargo esce di pista a Hong Kong e finisce in mare

Tragedia all’aeroporto internazionale di Hong Kong. Un aereo cargo Boeing 747, in arrivo da Dubai, è uscito dalla pista nord durante l’atterraggio, travolgendo un mezzo del servizio di terra e finendo parzialmente in mare. Secondo la polizia locale, il veicolo è stato scagliato in acqua con due persone a bordo, entrambe decedute. Illesi, invece, i membri dell'equipaggio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Aereo cargo esce di pista a Hong Kong e finisce in mare

Contenuti che potrebbero interessarti

Due persone sono morte all'aeroporto di Hong Kong dopo che un aereo cargo è uscito di pista in fase di atterraggio per ragioni ancora sconosciute, colpendo un veicolo a terra e precipitando in mare. Steven Yiu, direttore esecutivo delle operazioni aeroportua - facebook.com Vai su Facebook

Hong Kong, aereo cargo esce di pista in fase di atterraggio e finisce in mare. Due morti - X Vai su X

Aereo cargo esce di pista in fase d'atterraggio e finisce in mare: due morti - Due persone sono morte dopo che un aereo cargo è uscito dalla pista nord dell'aeroporto internazionale di Hong Kong colpendo un veicolo del servizio di terra e ... Lo riporta msn.com

Cina, aereo cargo esce dalla pista e si schianta in mare all'aeroporto di Hong Kong: due morti - Due persone sono rimaste uccise quando un aereo cargo ha sbandato dalla pista dell'aeroporto di Hong Kong finendo in mare View on euronews ... Segnala msn.com

Hong Kong, aereo esce di pista durante l'atterraggio: due morti - Il cargo proveniente da Dubai ha colpito un veicolo del servizio di terra, precipitando parzialmente in mare. Si legge su tg24.sky.it