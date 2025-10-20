Adriano Panatta valuta la vittoria di Sinner a Riad | Sono esibizioni che hanno un valore limitato

Adriano Panatta, nel corso della Domenica Sportiva in onda su Rai 2 HD, ha valutato la prestazione di Jannik Sinner nel torneoesibizione " Six Kings Slam " che ha avuto lungo a Riad (Arabia Saudita). Un evento in cui Sinner, sconfiggendo nell'atto conclusivo lo spagnolo Carlos Alcaraz, ha incassato la bellezza di s ei milioni di dollari, considerando il gettone di presenza e per l'appunto l'affermazione assoluta. Una partita senza storia in cui Jannik, anche in maniera sorprendente, ha dominato la scena, infliggendo un pesante 6-2 6-4 al n.1 del mondo. Tuttavia, Panatta tende un po' a ridimensionare quanto si sia visto sul veloce indoor saudita: " Non voglio fare il bastian contrario, ma queste esibizioni hanno un valore limitato, sia tecnicamente che emotivamente perché io non ho mai visto Sinner sorridere così tante volte durante un match ", ha dichiarato ironicamente l'ex campione nostrano.

