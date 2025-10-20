Addio stabilità inizia una settimana perturbata
Il lento cedimento del promontorio di alta pressione determina nel corso della settimana l’ingresso di umide correnti atlantiche; ne conseguono condizioni di tempo variabile con maggiori precipitazioni sui rilievi seppur di modesta entità. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 20 ottobre 2025 Tempo Previsto: Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto; precipitazioni deboli dal mattino sui settori occidentali in estensione al resto della regione nel corso della giornata ed in esaurimento in serata a partire dai settori sud-occidentali della regione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
SASSUOLO - Matic sull'addio alla Roma: "Mi è mancata stabilità, meritavo più rispetto" https://ift.tt/qiP6RMC - X Vai su X
Borsa: Europa inizia settimana in calo, a Milano (-0,6%) deboli le banche - Avvio di settimana debole per le Borse europee, con il mercato che continua a studiare le ... Come scrive ilsole24ore.com