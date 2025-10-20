Addio ottobrata arriva l’autunno vero | piogge e vento tutta Italia Le previsioni meteo della settimana

L'inizio della settimana segna la fine dell’ottobrata e l’arrivo del vero autunno su tutta Italia. Da oggi, lunedì 20 ottob,re una perturbazione atlantica porterà piogge e vento al Nord e al Centro, poi al Sud. Breve tregua tra giovedì e venerdì, ma nel weekend torneranno instabilità e rischio nuovi peggioramenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it