Addio ottobrata arriva l’autunno vero | piogge e vento tutta Italia Le previsioni meteo della settimana
L'inizio della settimana segna la fine dell’ottobrata e l’arrivo del vero autunno su tutta Italia. Da oggi, lunedì 20 ottob,re una perturbazione atlantica porterà piogge e vento al Nord e al Centro, poi al Sud. Breve tregua tra giovedì e venerdì, ma nel weekend torneranno instabilità e rischio nuovi peggioramenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ottobrata Straordinaria: Il Meraviglioso Addio dell'Estate Ligure oggi siamo stati sulle spiagge di Finale Ligure - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo in arrivo con temporali e rischio nubifragi, ecco dove. Addio ottobrata? - X Vai su X
Addio Beko, arriva Invitalia: firmato il rogito a Roma - Da ieri la proprietà del sito è passata ufficialmente dalla Duccio Immobiliare srl a Invitalia, ... Scrive lanazione.it