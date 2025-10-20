Addio Martine Brochard da Truffaut a Pupi Avati

È morta a 81 anni Martine Brochard, attrice francese di nascita, italiana d’adozione, che da tempo si era ritirata nella sua casa di Morlupo, vicino Roma, dove si è spenta dopo lungo tempo lontana dalle scene con accanto il figlio, Ferdinando Ceriani, regista teatrale. Nata a Parigi il 2 aprile 1944, aveva mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerina classica e attrice, debuttando sul grande schermo con registi del calibro di François Truffaut, che la diresse in Baci rubati (1968). Ma è in Italia, dove si trasferì nel 1970, che trovò la sua seconda patria e la sua definitiva consacrazione, cercata dai registi più diversi, da Sergio Martino a Riccardo Freda, da Eriprando Visconti a Tinto Brass, fino a Carlo Vanzina e Pupi Avati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Addio Martine Brochard da Truffaut a Pupi Avati

