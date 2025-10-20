Addio grande campione Il terribile annuncio la tragedia a soli 29 anni
Il mondo degli scacchi è in lutto per la scomparsa di Daniel Naroditsky, noto Grande Maestro internazionale e volto di riferimento per milioni di appassionati. La notizia della sua morte è stata confermata dal Charlotte Chess Center, dove era attivo come istruttore e giocatore, e dalla FIDE (Federazione Scacchistica Internazionale). Le circostanze del decesso non sono state rese pubbliche. Naroditsky, conosciuto affettuosamente come Danya, era considerato uno dei talenti più brillanti della sua generazione. Nato nel 1995, aveva ottenuto il titolo di Gran Maestro nel 2013, a soli 18 anni. La sua ascesa nel panorama scacchistico è iniziata molto prima, con la vittoria del Campionato Mondiale Giovanile Under 12 nel 2007. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
20 ottobre 1977 Il mondo del rock dice addio al grande Ronnie Van Zant, il frontman dei Lynyrd Skynyrd, rimasto vittima in un tragico incidente aereo Scopri la storia - facebook.com Vai su Facebook
L'addio al Grande Papa. 20 anni fa, una mostra fotografica dal cuore della Polonia - X Vai su X
“Addio grande campione”. Il terribile annuncio, la tragedia a soli 29 anni - Il mondo degli scacchi è in lutto per la scomparsa di Daniel Naroditsky, noto Grande Maestro internazionale e volto di riferimento per milioni di ... Lo riporta thesocialpost.it
“Racconterò di te” Aveva solo 50 anni, terribile lutto per Elisabetta Canalis, il mondo dello spettacolo è sotto shock - La sua eredità continua a ispirare atleti e appassionati di sport da combattimento. bigodino.it scrive
L’addio al maestro Valente: “Grazie Angelo, sarai per sempre il nostro campione” - C’erano proprio tutti: i suoi allievi di oggi con le felpe con scritto “Grazie Angelo”, i campioni di ieri, i maestri della sua palestra Kick and Punch a Pieve Emanuele e quelli di altre scuole di com ... Riporta msn.com