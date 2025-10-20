Addio divina Lutto nello spettacolo italiano se ne va un’attrice simbolo

Lutto nel cinema italiano. Si è spenta a 81 anni una delle attrici più amate e poliedriche del panorama italiano. Da tempo si era ritirata dalle scene, vivendo in un ex convento a Morlupo, vicino Roma, dove aveva trovato serenità e raccoglimento. Ha lavorato nel corso della sua lunga carriera con grandi registi come Giovanni Grimaldi, Pupi Avati, Tinto Brass e Neri Parenti. Protagonista anche di fiction popolari come ‘Il bello delle donne’ e ‘La squadra’, aveva attraversato con naturalezza cinema, teatro e televisione, lasciando un segno profondo con la sua eleganza e la sua voce inconfondibile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it