Addio al musicologo Francesco Bussi | Il suo prezioso lavoro ha attraversato decenni

Ilpiacenza.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Addio al musicologo piacentino Francesco Bussi, scomparso oggi all’età di 99 anni. «Dal Conservatorio Nicolini alla Società Italiana di Musicologia di cui fu tra i fondatori – ha ricordato la presidente del consiglio comunale Paola Gazzolo, in apertura alla seduta odierna, prima di invitare i. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it



