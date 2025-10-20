Addio al musicologo Francesco Bussi | Il suo prezioso lavoro ha attraversato decenni

Addio al musicologo piacentino Francesco Bussi, scomparso oggi all’età di 99 anni. «Dal Conservatorio Nicolini alla Società Italiana di Musicologia di cui fu tra i fondatori – ha ricordato la presidente del consiglio comunale Paola Gazzolo, in apertura alla seduta odierna, prima di invitare i. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

