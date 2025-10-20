Addio ad Adriano Barbarisi ex presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Salerno

E’ morto Adriano Barbarisi, ex presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno. “La nostra categoria – commenta il presidente dell’Odcec Salerno Agostino Soave – perde un pezzo importante della sua storia, un punto di riferimento per tutti noi e un collega apprezzato e stimato per le sue doti umane e professionali”. Decano della professione, iscritto all’Ordine di Salerno dal 1978 con la qualifica di dottore commercialista, Adriano Barbarisi è stato Consigliere dell’Ordine dal 1990 e Presidente dal 1995 al 2012, guidando la categoria per quasi un ventennio e traghettandola nei grandi cambiamenti di quegli anni, tra cui la costituzione dell’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it