Addio a Sofia Corradi la donna che ha inventato il fortunato programma Erasmus che ha fatto viaggiare Più di sei milioni di studenti

S i sono tenuti a Roma i funerali di Sofia Corradi, celebre per aver ideato il fortunato programma Erasmus, che resto internazionali gli studi per milioni di studenti nel mondo. “ Sofia è stata la prima vera influencer delle politiche giovanili europee ” da detto Valentina Presa, amica ed ex studentessa Erasmus. Leggi anche › L’Erasmus spegne 35 candeline e arriva DiscoverEU iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo A Roma l’ultimo saluto a Sofia Corradi, “Mamma Erasmus” iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Addio a Sofia Corradi, la donna che ha inventato il fortunato programma Erasmus che ha fatto viaggiare "Più di sei milioni di studenti"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Addio a Sofia Corradi, la mamma dell'Erasmus. Ha combattuto per 18 anni perché i giovani europei potessero studiare senza confini. 15 milioni di studenti le devono il sogno europeo vissuto in prima persona. #Erasmus #SofiaCorradi (EFE/Zipi via LaPres - X Vai su X

Addio a Sofia Corradi, soprannominata ‘mamma Erasmus’. Aveva 91 anni - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Sofia Corradi, la "Mamma Erasmus" che ha cambiato l'università europea - Aveva 91 anni, nel 1957 ideò gli scambi culturali tra gli studenti e la possibilità di far valere anche gli esami sostenuti all'estero ... Riporta lasicilia.it

Addio a Sofia Corradi, soprannominata ‘mamma Erasmus’. Aveva 91 anni - È morta a Roma all'età di 91 anni Sofia Corradi, la docente di Scienze dell'educazione all'università Roma 3 soprannominata ‘mamma Erasmus’ perché ideò il programma di scambio per i giovani studenti e ... Come scrive msn.com

A Roma l’ultimo saluto a Sofia Corradi, “Mamma Erasmus” - Si sono tenuti a Roma i funerali di Sofia Corradi, celebre per aver ideato il fortunato programma Erasmus, che resto internazionali gli studi per milioni di studenti nel mondo. Come scrive iodonna.it