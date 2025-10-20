Addio a Sofia Corradi la donna che ha inventato il fortunato programma Erasmus che ha fatto viaggiare Più di sei milioni di studenti

S i sono tenuti a Roma i funerali di Sofia Corradi, celebre per aver ideato il fortunato programma Erasmus, che resto internazionali gli studi per milioni di studenti nel mondo. “ Sofia è stata la prima vera influencer delle politiche giovanili europee ” da detto Valentina Presa, amica ed ex studentessa Erasmus. Leggi anche › L’Erasmus spegne 35 candeline e arriva DiscoverEU   iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo A Roma l’ultimo saluto a Sofia Corradi, “Mamma Erasmus” iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

