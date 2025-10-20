Addio a Martine Brochard l’attrice che unì eleganza e spiritualità

Lutto nel cinema italiano. Si è spenta a 81 anni Martine Brochard, attrice francese di nascita ma italiana d’adozione, tra i volti più amati e versatili del panorama artistico nazionale. Da tempo lontana dalle scene, viveva in un ex convento a Morlupo, vicino Roma, dove aveva trovato quiete e raccoglimento accanto al figlio Ferdinando Ceriani, regista teatrale. Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato con maestri del cinema come Giovanni Grimaldi, Pupi Avati, Tinto Brass e Neri Parenti, attraversando con naturalezza cinema, teatro e televisione. La sua eleganza e la voce inconfondibile hanno lasciato un segno profondo nella cultura italiana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

