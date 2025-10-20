Addio a Martine Brochard l’attrice che unì eleganza e spiritualità
Lutto nel cinema italiano. Si è spenta a 81 anni Martine Brochard, attrice francese di nascita ma italiana d’adozione, tra i volti più amati e versatili del panorama artistico nazionale. Da tempo lontana dalle scene, viveva in un ex convento a Morlupo, vicino Roma, dove aveva trovato quiete e raccoglimento accanto al figlio Ferdinando Ceriani, regista teatrale. Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato con maestri del cinema come Giovanni Grimaldi, Pupi Avati, Tinto Brass e Neri Parenti, attraversando con naturalezza cinema, teatro e televisione. La sua eleganza e la voce inconfondibile hanno lasciato un segno profondo nella cultura italiana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondisci con queste news
protagonista in Francia dei capolavori Parigi brucia? di René Clement e Baci rubati di Francois Truffaut in Italia nel cinema di genere, Milano trema la polizia vuole giustizia, Storia di una monaca di clausura,Paprika, Incantesimo per la Tv addio Martine Brocha - X Vai su X
Addio a Martine Brochard (Parigi, 2 aprile 1944 – Roma, 18 ottobre 2025) RiP - facebook.com Vai su Facebook
Addio Martine Brochard da Truffaut a Pupi Avati - È morta a 81 anni Martine Brochard, attrice francese di nascita, italiana d’adozione, che da tempo si era ritirata ... Scrive msn.com
Addio a Martine Brochard, icona francese del cinema adottata dall’Italia - L'attrice, musa di Truffaut, Tinto Brass e Avati, si è spenta a 81 anni a Morlupo, dove viveva ritirata, dedicandosi a scrittura e fede ... Riporta msn.com