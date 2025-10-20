Ferrara piange la scomparsa di Dante Leoni, cavaliere della Repubblica e presidente onorario del gruppo Anmi di Ferrara, spentosi il 19 ottobre all’età di 105 anni. Uomo di profonda umanità e di grande coerenza, ha dedicato l’intera vita al lavoro, alla memoria e al servizio verso gli altri. Nato a Longastrino il 25 luglio 1920, da Floriano e Carlotta Scabbia, braccianti agricoli, Dante Leoni era un uomo semplice e generoso, che viveva a Ferrara con la moglie Giovanna e il figlio Massimiliano. La sua lunga vita è stata un viaggio attraverso la storia del Novecento, vissuto sempre con senso del dovere e spirito di solidarietà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Leoni, presidente onorario di Anmi. Fu marinaio, politico e dirigente d’azienda