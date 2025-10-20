ABBONATI A DAYITALIANEWS Una vita lunga più di un secolo. Giuseppina “Pina” Zecchini, conosciuta come la nonna dell’Alto Adige, è morta a Bolzano il 17 ottobre all’età di 111 anni. Era l’ottava persona più longeva d’Italia e la più anziana della sua regione. Dal 2014 viveva nella residenza per anziani Don Bosco, dove nel 2020, a 106 anni, era riuscita a sconfiggere il Covid, diventando un simbolo di forza e speranza per tutta la comunità. Le origini e gli anni difficili. Nata il 10 giugno 1914 a San Massimo, in provincia di Verona, Giuseppina era la penultima di cinque fratelli. La sua infanzia fu segnata dagli anni duri della Prima guerra mondiale, che scoppiò poco dopo la sua nascita. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Addio a Giuseppina Zecchini, la "nonna dell'Alto Adige": si è spenta a 111 anni