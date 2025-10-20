Addio a Angelo Zini ex istruttore | Un grande appassionato di motori

Lutto nella frazione di Pratissolo per la scomparsa di Angelo Zini, 83 anni, personaggio molto conosciuto e benvoluto. In gioventù Angelo, vista la sua grande passione per i motori aveva iniziato a lavorare come istruttore di guida, insegnando ai novelli studenti come guidare in maniera corretta. Così appassionato di macchine da essere festeggiato nel corso del suo ultimo compleanno con un regalo insolito. Una guida al volante di una Ferrari di colore rosso, nelle vicinanze di Maranello, patria del Cavallino Rosso. Persona dinamica e laboriosa, a Pratissolo Angelo Zini ha gestito la Sgarbusa, un allevamento suinicolo, allevando capi allora esposti anche alla storica Rassegna Suinicola Internazionale di Mancasale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

