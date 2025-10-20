Addio a Angelo Zini ex istruttore | Un grande appassionato di motori

Ilrestodelcarlino.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto nella frazione di Pratissolo per la scomparsa di Angelo Zini, 83 anni, personaggio molto conosciuto e benvoluto. In gioventù Angelo, vista la sua grande passione per i motori aveva iniziato a lavorare come istruttore di guida, insegnando ai novelli studenti come guidare in maniera corretta. Così appassionato di macchine da essere festeggiato nel corso del suo ultimo compleanno con un regalo insolito. Una guida al volante di una Ferrari di colore rosso, nelle vicinanze di Maranello, patria del Cavallino Rosso. Persona dinamica e laboriosa, a Pratissolo Angelo Zini ha gestito la Sgarbusa, un allevamento suinicolo, allevando capi allora esposti anche alla storica Rassegna Suinicola Internazionale di Mancasale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

addio a angelo zini ex istruttore un grande appassionato di motori

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Angelo Zini, ex istruttore: "Un grande appassionato di motori"

Scopri altri approfondimenti

addio angelo zini exAddio a Angelo Zini, ex istruttore: "Un grande appassionato di motori" - Per il suo ultimo compleanno gli era stato regalato un giro alla guida di una Ferrari vicino a Mara ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Addio Angelo Zini Ex