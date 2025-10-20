Addestramento spettacolare a Milano i vigili del fuoco si calano dalla Galleria Vittorio Emanuele II

Corde, moschettoni e carrucole per un'esercitazione straordinaria nel cuore di Milano. Per quattro giorni, 100 vigili del fuoco del nucleo SAF si sono addestrati sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele II, perfezionando le tecniche di soccorso speleo-alpino-fluviale in uno scenario urbano unico e prestigioso. Un'occasione per affinare manovre complesse in condizioni operative particolari, con lo sguardo sulla città dall'alto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Addestramento spettacolare a Milano, i vigili del fuoco si calano dalla Galleria Vittorio Emanuele II

