Addestramento per piloti di droni dei comandi dei vigili del fuoco in Toscana alla centrale termoelettrica di Santa Barbara
Arezzo, 20 ottobre 2025 – , a Cavriglia (Arezzo). Tra le simulazioni, quella per la ricerca di persone disperse. Sono state tre giornate di formazione, prima su quad su terreno non preparato, dove sono stati provati, salite e discese ripide, guadi, dossi e altre prove nel percorso, creato nella cava dove vengono svolti i corsi di formazione di guida fuori strada in condizioni estreme. Poi è stata provata e testata la nuova configurazione di installazione del lifeseeker sul drone quadricottero Dji Matrice 300 e la nuova interfaccia grafica del software. 🔗 Leggi su Lanazione.it
