Adani | L’Inter resta in prima fascia non è una sorpresa Chivu ha un grande merito

Inter News 24 Le parole di Lele Adani, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Lele Adani, ex difensore dell’ Inter, è stato ospite nella puntata di ieri sera della Domenica Sportiva, offrendo la sua analisi sull’andamento dell’incontro contro la Roma, che si è concluso poche ore prima. Durante il suo intervento, Adani ha approfondito le dinamiche del match, commentando la prestazione dei nerazzurri e le scelte tattiche di Cristian Chivu. Ha anche parlato dell’approccio della squadra in una partita così delicata, evidenziando i punti di forza e le criticità emerse nel corso della gara. 🔗 Leggi su Internews24.com
