Inter News 24 Adani non ha dubbi su Nico Paz: per lui è il miglior giocatore del nostro campionato! Le argomentazioni del telecronista. Lele Adani si è detto entusiasta del talento di Nico Paz, protagonista assoluto del Como di Cesc Fabregas, durante il suo intervento a Viva el Futbol. L’ex difensore e opinionista ha speso parole di grande ammirazione per il giovane argentino, definendolo uno dei giocatori più completi e sorprendenti del campionato. «Nico Paz è il più forte della Serie A. Il talento balza agli occhi: 4 gol e 4 assist, 8 dei 9 gol del Como nascono da lui. È un 10 a tutto campo, fa il centrocampista, punta l’uomo a campo aperto, rientra, porta quella classe argentina che ha portato anche Messi a incoronarlo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Adani esalta Nico Paz: «Il più forte della Serie A, un giocatore diverso per queste ragioni…»