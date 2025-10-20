Adani entusiasta per il lavoro di Fabregas al Como | A Como in panchina c’è un genio…

Inter News 24 Adani entusiasta per il lavoro dello spagnolo: «Fabregas è un genio! 48 falli tra Roma e Inter? Neanche a sumo!». Lele Adani ha commentato il weekend di Serie A intervenendo nel programma Viva el Futbol, affrontando diversi temi, tra cui il rendimento del Como di Cesc Fabregas e il numero esagerato di falli nella sfida tra Roma e Inter all’Olimpico. Parlando del tecnico spagnolo, Adani ha espresso grande ammirazione per il suo lavoro: «A Como in panchina c’è un genio. Quest’anno per ora va ringraziato Fabregas per la squadra che hanno costruito. Mi è piaciuto il botta e risposta con Tudor, diventa dibattito». 🔗 Leggi su Internews24.com

