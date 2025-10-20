Adani controcorrente | Bisogna lasciare lavorare Tudor hai mandato via Thiago Motta dopo 8 mesi Basta pensare soltanto a vincere senza migliorarsi

Juventusnews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adani controcorrente: «Bisogna lasciare lavorare Tudor. Basta pensare soltanto a vincere senza migliorarsi». Il commento dell’opinionista. Il futuro di Igor Tudor sulla panchina della Juventus è un tema caldo, ma per  Lele Adani  non ci dovrebbero essere dubbi. Intervenuto nel corso de  La Nuova DS, il noto opinionista ha parlato apertamente della possibilità di un esonero del tecnico croato, schierandosi con forza per la sua permanenza e criticando aspramente l’instabilità gestionale che regna nel club bianconero. Adani ha respinto con decisione l’idea di un altro cambio in panchina, sottolineando la mancanza di fiducia già dimostrata verso il predecessore, Thiago Motta, e indicando la strada da seguire per la dirigenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

adani controcorrente bisogna lasciare lavorare tudor hai mandato via thiago motta dopo 8 mesi basta pensare soltanto a vincere senza migliorarsi

© Juventusnews24.com - Adani controcorrente: «Bisogna lasciare lavorare Tudor, hai mandato via Thiago Motta dopo 8 mesi. Basta pensare soltanto a vincere senza migliorarsi»

Cerca Video su questo argomento: Adani Controcorrente Bisogna Lasciare