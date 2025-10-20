Ad Aprilia Elsa e il Castello di Ghiaccio il musical tributo a Frozen

Riprendono le attività anche al Teatro Europa di Aprilia che per domenica 26 ottobre propone al pubblico un appuntamento che renderà felici grandi e piccini: Elsa e il Castello di Ghiaccio, il musical ispirato a uno dei film di animazione Disney più celebri e amati: Frozen.Si tratta di un tributo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

