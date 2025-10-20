Ad Affari Tuoi Mauro sbaglia predizione e sceglie Gennarino ma c'è speranza | cosa è successo alla Regione Fortunata

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata del 20 ottobre di Affari Tuoi ha giocato Mauro dall'Abruzzo. Dopo un cambio accettato e ben tre rifiutati, il concorrente scopre che nel suo pacco c'era Gennarino. Il finale è nelle mani della Regione Fortunata: ecco cosa è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

affari tuoi mauro sbagliaAd Affari tuoi Mauro sbaglia predizione e sceglie Gennarino, ma c’è speranza: cosa è successo alla Regione Fortunata - Dopo un cambio accettato e ben tre rifiutati, il concorrente scopre che nel suo pacco c’era Gennarino. Si legge su fanpage.it

affari tuoi mauro sbagliaChi è Mauro dell'Abruzzo, concorrente di Affari tuoi del 20 ottobre? - Lunedì 20 ottobre 2025 gioca ad Affari tuoi Mauro per l'Abruzzo che di professione fa il macellaio. Lo riporta tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Affari Tuoi Mauro Sbaglia