Acquistano una Ferrari da 165mila euro con assegni falsi 7 denunce
Perugia, 20 ottobre 2025 – Hanno acquistato una Ferrari del valore di 165mila euro con assegni risultati inesistenti ma la polizia di Stato di Perugia ha individuato e denunciato 7 persone ritenute responsabili di truffa aggravata in concorso. I fatti contestati risalgono al maggio scorso quando il proprietario dell'auto aveva venduto a una donna di 27 anni risultata già nota agli investigatori con precedenti di polizia specifici due assegni di 90.000 e 75.000 euro. Secondo la ricostruzione fornita dalla Procura di Perugia, l'uomo dopo avere contattato un referente della banca di emissione, risultato in realtà complice dell'acquirente, e avere ottenuto assicurazioni in merito all'autenticità e la copertura dei titoli consegnando il veicolo ma al momento di incassare era stato informato che questi erano falsi e l'istituto emittente in realtà non esisteva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
