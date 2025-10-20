Acqua gratis in aeroporto anche in Abruzzo arriva il refill gratuito
Anche all’aeroporto d'Abruzzo è in arrivo il refill gratuito di acqua: un servizio attivo già in alcuni grandi aeroporti in Italia e nel mondo e molto apprezzato dai viaggiatori che prima dell'imbarco possono ricaricare gratuitamente borracce e bottiglie, una volta superati i controlli di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
