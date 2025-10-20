Acqua con elettroliti e frutta la loaded water spopola sui social | tutti i benefici e i rischi della nuova tendenza wellness

Negli Stati Uniti è diventata una tendenza virale su TikTok e Instagram, ma l’eco è arrivata anche in Italia: si parla di “loaded water”, acqua arricchita con frutta fresca, erbe, spezie o addirittura polveri elettrolitiche. Il New York Post le ha definite il nuovo segreto per restare energici e frenare la voglia di zuccheri, ponendole come alternativa alle bibite industriali. Ma tra suggestioni social e reali benefici nutrizionali, quanto c’è di sostanza? L’esperto: “Un tempo bastavano acqua e limone”. Questa volta il marketing ha scoperto l’acqua calda. Mio nonno Gino, muratore e gran bevitore di vino (come usava al tempo tra chi faceva lavori pesanti), nelle giornate calde si portava invece in cantiere grandi bottiglie d’acqua aromatizzata con limone spremuto – spiega al FattoQuotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

