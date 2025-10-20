Acireale il campo sportivo di Santa Maria degli Ammalati sarà riqualificato
Nei giorni scorsi l’amministrazione e i tecnici del Comune di Acireale hanno effettuato un sopralluogo per predisporre il progetto di recupero del campo sportivo di Santa Maria Ammalati. Il recupero del campo sportivo comunale sarà possibile grazie ad un finanziamento di 25mila euro della Regione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
MILAZZO – L’ACIREALE TORNA A VINCERE IN TRASFERTA: DECIDE LA DOPPIETTA DI FALOU L’Acireale ritrova il sorriso lontano da casa e conquista una preziosa vittoria per 2-3 sul campo del Milazzo, tornando al successo esterno dopo oltre un anno. P - facebook.com Vai su Facebook
Mezzo miracolo al campo sportivo Santa Barbara: grazie anche ai volontari spunta l’erba vera - In attesa del manto sintetico già finanziato, allo storico campo sportivo Santa Barbara compare l'erba vera. Si legge su unionesarda.it
Santa Maria Cilento-Acireale 1-0, - Il Santa Maria Cilento centra il terzo successo consecutivo vince la gara con l'Acireale e si porta a ridosso della zona playoff. Scrive ilmattino.it
Santa Maria Coghinas, presto l'inaugurazione del nuovo campo sportivo - A fine settembre verrà inaugurato ufficialmente il nuovo campo sportivo, sorto sulle ceneri di quello precedente. Si legge su unionesarda.it