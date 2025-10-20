Acireale il campo sportivo di Santa Maria degli Ammalati sarà riqualificato

Cataniatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi l’amministrazione e i tecnici del Comune di Acireale hanno effettuato un sopralluogo per predisporre il progetto di recupero del campo sportivo di Santa Maria Ammalati. Il recupero del campo sportivo comunale sarà possibile grazie ad un finanziamento di 25mila euro della Regione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

