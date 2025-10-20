Aci Sant’Antonio al via i lavori di restauro della chiesa di San Michele Arcangelo
La chiesa di San Michele Arcangelo di Aci Sant’Antonio si prepara all'intervento di ripristino e miglioramento sismico dell’edificio di culto, danneggiato dal terremoto del 26 dicembre 2018. L’intervento, finanziato dallo Scrae – Struttura Commissariale per la Ricostruzione post Sisma 2018. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
ACI SANT’ANTONIO – AL VIA I LAVORI DI RIPRISTINO ALLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO La chiesa di San Michele Arcangelo di Aci Sant’Antonio si prepara a un importante intervento di ripristino e miglioramento sismico, dopo i danni subiti dal t - facebook.com Vai su Facebook
Diocesi: Acireale, al via i lavori di restauro della chiesa di San Michele Arcangelo ad Aci Sant’Antonio - La chiesa di San Michele Arcangelo di Aci Sant’Antonio, in diocesi di Acireale, si prepara all’intervento di ripristino e miglioramento sismico dell’edificio di culto, danneggiato dal terremoto del 26 ... Scrive agensir.it