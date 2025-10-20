Aci Sant’Antonio al via i lavori di restauro della chiesa di San Michele Arcangelo

La chiesa di San Michele Arcangelo di Aci SantAntonio si prepara all'intervento di ripristino e miglioramento sismico dell’edificio di culto, danneggiato dal terremoto del 26 dicembre 2018. L’intervento, finanziato dallo Scrae – Struttura Commissariale per la Ricostruzione post Sisma 2018. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

