Achille Lauro protagonista a Napoli con un live nella tre giorni esperienziale di NOW
Grande successo a Napoli per la tappa del viaggio esperienziale di NOW, il servizio streaming di Sky, super ospite d’eccezione Achille Lauro che ha entusiasmato il pubblico con un’ esibizione live. Grande successo a Napoli per la tappa del viaggio esperienziale di NOW, il servizio streaming di Sky, che dal 17 al 19 ottobre ha animato piazza Mercato con un evento unico e coinvolgente. A rendere ancora più speciale il weekend, la presenza di Achille Lauro, super ospite d’eccezione, che domenica sera ha entusiasmato il pubblico con un’ esibizione live in cui ha proposto alcuni dei suoi più grandi successi, accompagnato dal calore di una piazza gremita che si è trasformata in un grande palcoscenico a cielo aperto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
