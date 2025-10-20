acerrana afragolese divieto per i residenti nel comune ospite

Tempo di lettura: < 1 minuto Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto, per l’incontro di calcio “Taurus Acerrana 1926 -ADS AC Afragolese Calcio”, valido per il Campionato Nazionale Serie D 2025-2026, in programma domenica 26 ottobre 2025 presso lo Stadio comunale “Arcoleo” di Acerra (NA), la seguente prescrizione: divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Afragola. Il provvedimento è stato adottato come suggerito dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno con determinazione dello scorso15 ottobre su conforme parere della Questura di Napoli che ha evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento, considerata la rivalità tra le opposte tifoserie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

