Acerra | sorpreso con la droga La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 17enne

Acerra, 17enne arrestato per spaccio: trovato con 36 grammi di hashish, tirapugni e denaro contante. Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 17enne egiziano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; lo stesso è stato, altresì, denunciato per porto abusivo di armi. Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Fulvio Renella, hanno notato un soggetto a bordo di un monopattino elettrico mentre cedeva qualcosa ad un’altra persona in cambio di una banconota. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it