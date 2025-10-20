Acerbi Inter si va verso un turno di riposo in Champions | fissato l’obiettivo di Chivu

Inter News 24 Acerbi Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale nerazzurro in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli in merito. Nonostante l’età che avanza, Francesco Acerbi sta vivendo un avvio di stagione straordinario con l’ Inter, come sottolineato da Tuttosport. A febbraio compirà 38 anni, ma il difensore continua a essere un pilastro della retroguardia nerazzurra, grazie alla gestione intelligente delle sue forze da parte di Cristian Chivu. La prestazione di Acerbi nella vittoria contro la Roma è stata impeccabile, con il centrale che ha dimostrato tutta la sua esperienza e solidità in difesa. 🔗 Leggi su Internews24.com

