Accusato di tentato omicidio a Parigi ritrovato e arrestato a Rapallo

20 ott 2025

I carabinieri del nucleo investigativo di Genova hanno rintracciato e arrestato un cittadino cingalese, destinatario di un mandato di arresto europeo ai fini estradizionali emesso dalle autorità francesi.L'uomo, ritenuto colpevole dei reati di tentato omicidio e lesioni personali commessi a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

