Accusato di coltivazione di marijuana | assolto dopo quattro anni
Tempo di lettura: < 1 minuto Si è concluso oggi, dinanzi al Tribunale di Benevento presieduto dalla dott.ssa Rotili, il processo a carico di P. C., 40 anni, arrestato nel 2021 con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione effettuata all’epoca dei fatti, gli inquirenti avevano rinvenuto 1,6 chilogrammi di marijuana, 22 piante di cannabis, 600 semi di cannabis e 12 lampade alogene. L’uomo era stato tratto in arresto e, dopo la convalida, rimesso in libertà in accoglimento delle argomentazioni difensive presentate dall’avvocato Antonio Leone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
