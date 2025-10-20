Accompagna un’amica a comprare 50 grammi di hashish ma nello zaino ha cocaina per 80.000 euro
Dopo avere assistito alla cessione di 50 grammi di hashish, il personale del commissariato di Dora Vanchiglia ha sequestrato circa un chilo e mezzo di cocaina non raffinata (valore commerciale di circa 80.000 euro) e ha arrestato due uomini, un cittadino italiano e un cittadino tunisino, per. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
