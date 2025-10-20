Accoltellato al bar catturato l' aggressore | era in un casolare con ancora addosso i vestiti sporchi di sangue Il 31enne resta gravissimo

Ilgazzettino.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROVIGO - È stato catturato dopo poche ore di fuga il marocchino accusato di aver accoltellato un connazionale nella notte tra venerdì e sabato al Bar San Marco, in corso del Popolo.. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

accoltellato al bar catturato l aggressore era in un casolare con ancora addosso i vestiti sporchi di sangue il 31enne resta gravissimo

© Ilgazzettino.it - Accoltellato al bar, catturato l'aggressore: era in un casolare con ancora addosso i vestiti sporchi di sangue. Il 31enne resta gravissimo

News recenti che potrebbero piacerti

accoltellato bar catturato aggressoreAccoltellato al bar, catturato l'aggressore: era in un casolare con ancora addosso i vestiti sporchi di sangue. Il 31enne resta gravissimo - È stato catturato dopo poche ore di fuga il marocchino accusato di aver accoltellato un connazionale nella notte tra venerdì e sabato al Bar San Marco, in corso del ... Secondo ilgazzettino.it

accoltellato bar catturato aggressoreTreviglio: un uomo accoltellato in un bar, è grave. L'aggressore è scappato. Carabinieri sul posto - L'aggressore ha accoltellato l'uomo dandosi poi alla fuga. Secondo bergamo.corriere.it

accoltellato bar catturato aggressoreLa serata al bar, poi la lite: uomo accoltellato alla gola - Si tratta di un 44enne di Treviglio (Bergamo). Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Accoltellato Bar Catturato Aggressore