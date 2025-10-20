Accoltellato al bar catturato l' aggressore | era in un casolare con ancora addosso i vestiti sporchi di sangue Il 31enne resta gravissimo

ROVIGO - È stato catturato dopo poche ore di fuga il marocchino accusato di aver accoltellato un connazionale nella notte tra venerdì e sabato al Bar San Marco, in corso del Popolo.. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Accoltellato al bar, catturato l'aggressore: era in un casolare con ancora addosso i vestiti sporchi di sangue. Il 31enne resta gravissimo

