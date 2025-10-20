Accoltellamento in via del Campo | vittima in pericolo di vita preso un ventenne
Accoltellamento nel tardo pomeriggio di oggi in via del Campo, dove un uomo di 29 anni nordafricano è stato aggredito con due fendenti alla testa. Secondo una prima ricostruzione la vittima si trovava nella via con un conoscente, quando è stato raggiunto da un terzo uomo che lo ha colpito. Le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Indagini a tutto campo per trovare l'assassino e l'arma del delitto - facebook.com Vai su Facebook
Accoltellamento in via del Campo: 29enne in pericolo di vita - L'uomo colpito nel tardo pomeriggio con due fendenti al collo, fermato un sospetto. Riporta rainews.it
Accoltellamento in via del Campo, minacciati i soccorritori - Un ragazzo è stato colpito con una lama al collo ed è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso del Galliera. Scrive ilsecoloxix.it
Accoltellamento in via del Campo: giovane in codice rosso in ospedale, è grave - 45 di oggi, lunedì 20 ottobre, in via del Campo, nel centro storico. Secondo msn.com