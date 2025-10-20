accoltellamento in via del campo minacciati i soccorritori

Un ragazzo è stato colpito con una lama al collo ed è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso del Galliera. I presenti hanno cercato di aggredire anche i militi della Croce Verde. Indaga la polizia. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

