Accise più alte per il diesel arriva una nuova stangata sui carburanti | quanto costerà in più un pieno

Una nuova stangata per le famiglie e, in particolare, per gli automobilisti e i motociclisti italiani. La Manovra approvata dal Consiglio dei ministri interviene anche sulle accise per il carburante, alzando quella sul diesel e abbassando quella sulla benzina. Un doppio intervento che non è a somma zero, perché le automobili a gasolio in Italia sono circa tre milioni in più rispetto a quelle a benzina. Anche il ministero dell’Ambiente, nel momento del primo riallineamento tra i prezzi negli scorsi mesi, aveva infatti spiegato che questa operazione porta più soldi nelle casse dello Stato. Perché le accise e l’Iva sul diesel fruttano più di quelle sulla benzina. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

