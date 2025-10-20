Accise calano sulla benzina e salgono sul diesel

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Finanziaria è previsto un riequilibrio trai prezzi della verde e del gasolio per il superamento di un "sussidio ambientalmente dannoso". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

accise calano sulla benzina e salgono sul diesel

© Gazzetta.it - Accise, calano sulla benzina e salgono sul diesel

Altre letture consigliate

accise calano benzina salgonoAccise, calano sulla benzina e salgono sul diesel - Nella Finanziaria è previsto un riequilibrio trai prezzi della verde e del gasolio per il superamento di un "sussidio ambientalmente dannoso" ... Riporta msn.com

accise calano benzina salgonoRincari sul diesel nel 2026, il governo aumenta le accise in Manovra: come cambiano i prezzi - Invece, le accise sul gasolio per motori diesel saliranno di 4,05 centesimi al litro, di colpo, a partire dal 1° gennaio 2026. Si legge su fanpage.it

accise calano benzina salgonoAllineamento delle accise. Giù per la benzina, ma salgono sul diesel. I consumatori insorgono - Lo prevede la bozza di manovra approvata venerdì dal ... Da quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Accise Calano Benzina Salgono