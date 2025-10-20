Il mondo del ransomware è profondamente cambiato. Quello che un tempo era un semplice problema di ripristino dei dati e decrittazione è oggi una crisi complessa, che coinvolge recupero tecnico multilivello, gestione legale, comunicazione di crisi e intelligence sul dark web. Questo scenario ha dato vita a una nuova generazione di società specializzate nella gestione post-attacco. Tra queste spicca HelpRansomware, parte del ReputationUP Group, che offre recupero garantito, rimozione dei dati dal dark web e gestione integrata della crisi. L’azienda ha sviluppato un vero e proprio protocollo di recupero post-attacco che affronta in modo coordinato gli aspetti tecnici, legali e reputazionali di un incidente ransomware. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Accesso esclusivo: dentro la task force globale che sconfigge il ransomware e ripulisce il dark web