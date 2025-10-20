Accadde oggi | 20 ottobre il debutto di Diego Armando Maradona

Da quella partita del campionato argentino, cominciò la storia di una leggenda del calcio mondiale Alla soglia dei sedici anni, il 20 ottobre 1976 fece il suo esordio nell’Argentinos Juniors, pronto a entrare nella storia. Diego Armando Maradona, in quella partita . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 20 ottobre, il debutto di Diego Armando Maradona

