Gallarate (Varese), 20 ottobre 2025 – Accusato di violenza su minore e di possesso di materiale pedopornografico. Gli investigatori della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 39 anni, di Gallarate. Sul suo cellulare trovate 700 foto di minorenni coinvolti in rapporti sessuali. Le indagini coordinate dal pubblico ministero di Busto Arsizio, Ciro Caramore, sono state avviate dopo la denuncia della madre delle nipoti dell’uomo, minorenni, vittime delle presunte violenze da parte dello zio. La donna aveva notato comportamenti strani nelle figlie che, capitava, trascorressero del tempo con lo zio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abusi sulle nipoti minorenni e 700 foto pedopornografiche sul telefono: arrestato