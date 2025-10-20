Abusi edilizi nel Parco dei Sibillini gli uffici comunali multano il sindaco
Gli uffici comunali sanzionano il sindaco dello stesso Comune. Non capita spesso, ma è capitato a Fiastra, dove il sindaco Giancarlo Ricottini è stato multato dal suo ufficio tecnico. La vicenda inizia a giugno, con una nota dei carabinieri di Fiastra e poi un sopralluogo della responsabile dell’ufficio tecnico, Claudia Marinozzi, al rifugio Tribbio, situato nel territorio del Parco dei Sibillini e gestito da Ricottini. Dalla verifica, viene fuori che sono stati fatti alcuni lavori senza alcuna autorizzazione: in particolare è stata sistemata una pedana di legno di 4,7 metri per 11, e appoggiata al suolo, e una palizzata di 2,5 metri per 10,75, per una altezza di 2,70 metri, e staccionate per una lunghezza complessiva di 24,40 metri, con altezza di poco più di un metro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
