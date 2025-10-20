Abusi e molestie la Chiesa paga le vittime | pronti 2,5 milioni di euro
Hai subito molestie o abusi dal mondo della Chiesa? Ora potrai essere risarcito. Il mondo cattolico ha stanziato una cifra record per il pagamento La C hiesa Cattolica ha detto basta: dopo anni di studi, di accertamenti e di lotta al silenzio, è lo stesso mondo ecclesiale a scendere in campo e ad annunciare una decisione storica: le vittime certificate di abusi all’interno della Chiesa, verranno risarcite: con una somma importante. – cityrumors.it Una svolta storica, che rompe il silenzio e l’omertà che spesso hanno accompagnato l’argomento. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
