Abbonamento a Netflix | tre mesi a soli 16,79€

L’abbonamento a Netflix è stato aumentato da ottobre 2024 è però possibile risparmiare grazie agli abbonamenti condivisi. Netflix rimane la piattaforma di streaming più popolare in Italia, con milioni di utenti che ogni giorno accedono al suo vasto catalogo di serie TV, film e documentari. Con l’evoluzione dell’offerta e l’introduzione di nuove politiche sulla condivisione degli account, orientarsi tra le diverse opzioni di abbonamento può risultare complesso. Mentre i prezzi degli abbonamenti ufficiali aumentano, esiste un modo legale e sicuro per godersi Netflix Premium 4K a un prezzo scontato fino al 70%: grazie all’offerta di GamsGo. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Abbonamento a Netflix: tre mesi a soli 16,79€

Altri contenuti sullo stesso argomento

RANMA ½ EPISODIO 15 - DISPONIBILE SU NETFLIX! Disponibile anche doppiato in italiano! Per vederlo serve un abbonamento a netflix (piano base 6.99€/mese) Link: https://www.netflix.com/title/81171925 - facebook.com Vai su Facebook

Non solo Netflix, la nuova piattaforma fa sognare gli utenti: catalogo infinito e niente abbonamento http://dlvr.it/TNdxRN - X Vai su X

Come disdire Netflix e disattivare l’abbonamento - Ecco una guida facile e veloce su come fare sia tramite PC sia da smartphone. Scrive money.it

Piattaforme streaming, i prezzi degli abbonamenti sempre più cari: quanto costano le migliori - Ecco tutti i prezzi delle principali piattaforme di streaming dove vedere film, programmi e serie tv davvero imperdibili quando vuoi e dove vuoi. Da libero.it

Sky e Netflix insieme a prezzo speciale: in offerta a 14,90€/mese - In questo momento è possibile attivare un'offerta di Sky insieme a Netflix ad un prezzo sensazionale: solo 14,90€ al mese. Secondo punto-informatico.it