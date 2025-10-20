Abbiamo visto scene strazianti | i tifosi di Pistoia e la notte di terrore per l’autista del bus ucciso

Pistoia, 20 ottobre 2025 “Abbiamo visto scene strazianti”. Una notte di terrore, un’alba di sgomento. I tifosi di Pistoia sono stati testimoni della morte del secondo autista dell’autobus che li riportava a casa dopo la sfida con Rieti. Tutto accade in pochi secondi: l’agguato con le pietre da parte di presunti tifosi reatini, l’uomo che viene colpito, i primi soccorsi e l’arrivo, purtroppo inutile dell’ambulanza. E’ un racconto del terrore quello dei supporter del Pistoia Basket. La partita era ormai finita da un po’. I biancorossi avevano festeggiato la vittoria in trasferta contro Rieti. Risaliti sul pullman, il torpedone ha lasciato la città laziale per tornare verso la Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

