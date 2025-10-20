Abbiamo visto Good Boy l' attesissimo film horror che racconta il male domestico visto dagli occhi di un cane
All'amico dell'uomo è affidato l'unico punto di vista della storia e l’unica soggettiva in grado di restituire il disturbante spessore dell’alienazione. La pellicola arriverà in streaming anche in Italia, con Midnight Factory. 🔗 Leggi su Wired.it
Argomenti simili trattati di recente
Li abbiamo visti arrivare dal nulla, e dal nulla costruire un impero. Abbiamo visto il loro impero crescere e poi farsi cenere. Abbiamo visto la struggente parabola della famiglia che per un lungo istante ha illuminato il mondo, ma non ne abbiamo mai visto l’inizi - facebook.com Vai su Facebook
Good Boy, Ben Leonberg presenta il suo horror (per tacer del cane) - ha appena annunciato l'acquisizione da Maestro Distribution ... Segnala ciakmagazine.it
RoFF 20 – Good Boy, incontro con Jon Komasa - Il regista, dopo il successo di Corpus Christi, torna con una dark comedy presentata al RoFF nella sezione Progressive Cinema ... Da sentieriselvaggi.it
Ben Leonberg, intervista al regista di Good Boy - Film d'apertura di Alice nella Città, Good Boy è la storia di un cane che farà tutto per proteggere il suo padrone da una casa infestata. Segnala cinefilos.it