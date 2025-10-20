Abbiamo visto Good Boy l' attesissimo film horror che racconta il male domestico visto dagli occhi di un cane

Wired.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'amico dell'uomo è affidato l'unico punto di vista della storia e l’unica soggettiva in grado di restituire il disturbante spessore dell’alienazione. La pellicola arriverà in streaming anche in Italia, con Midnight Factory. 🔗 Leggi su Wired.it

