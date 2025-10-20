Abbiamo fatto tutto ‘sto casino e ora sto a casa non sto bene Questo sia da monito | se solo provate a prendere il posto di Bruno Vespa… | così Fiorello ‘rimanda’ La Pennicanza
‘Cinque Minuti di Bruno Vespa senza Bruno Vespa’: con questo titolo Fiorello e Biggio hanno preso il posto del giornalista, ieri sera 19 ottobre su RaiUno, poco dopo il TG1, portando nelle case degli italiani un mini-show scritto come si deve, tanto ritmo, e promozione che diventa spettacolo. Il tutto è stato infatti pensato per annunciare il ritorno oggi de La Pennicanza, la striscia quotidiana che Fiorello e Biggio conducono su RadioDue. Un ritorno che però non ci sarà, o meglio, che è spostato a domani: “Abbiamo fatto tutto ‘sto casino e ora sto a casa, non sto bene. Questo sia da monito: se solo provate a prendere il posto di Bruno Vespa . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
