A4 chiusa per una notte l’entrata a Dalmine Modifiche ai lavori a Trezzo

I LAVORI. Uno stop al traffico dovuto ai lavori di pavimentazione dei caselli del tratto bergamasco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - A4, chiusa per una notte l’entrata a Dalmine. Modifiche ai lavori a Trezzo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

VALSUSA, LA TRANSUMANZA DI NOTTE, DAL BENZINAIO E SULLA STATALE: LE 300 MUCCHE DELLA FAMIGLIA ROCCI Domenica ore 21,30, il ritorno a casa delle circa 300 mucche della famiglia Rocci di Chiusa San Michele. Sono passate da Villar Foc - facebook.com Vai su Facebook

A4, chiusa per una notte l’entrata a Dalmine. Modifiche ai lavori a Trezzo - Visto il peggioramento delle previsioni meteo, è stata annullata la chiusura dell’entrata di Trezzo, prevista dalle 21 di lunedì 20 ... Secondo ecodibergamo.it

A4, chiuse le uscite di Seriate e Dalmine nella notte tra il 16 e il 17 ottobre - Dalle 22 di giovedì 16 ottobre alle 5 di venerdì 17 ottobre, saranno chiusi i caselli di Seriate e di Dalmine, in uscita per chi proviene da Milano. Segnala ecodibergamo.it