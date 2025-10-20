A4 chiude per una notte il tratto Seriate-Grumello

Bergamonews.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 23 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Seriate e Grumello, in entrambe le direzioni, Brescia e Milano. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: – verso Brescia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Seriate, percorrere la viabilità ordinaria: SS42 verso Seriate, SP91, via Passarera, via Pertini in direzione Telgate e rientrare in A4 alla stazione di Grumello; – verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grumello, percorrere la viabilità ordinaria: via Pertini, via Passarera, SP91 verso Seriate, SS42 in direzione Grassobbio e rientrare in A4 alla stazione di Seriate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

a4 chiude per una notte il tratto seriate grumello

© Bergamonews.it - A4, chiude per una notte il tratto Seriate-Grumello

Altri contenuti sullo stesso argomento

a4 chiude notte trattoBomba day: domenica chiude l’A4 tra Verona Est e l’A22 per disinnescare un ordigno bellico - Nuova chiusura dell’ autostrada A4 nel tratto veronese per consentire il disinnesco di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Lo riporta rainews.it

a4 chiude notte trattoA4, chiuse le uscite di Seriate e Dalmine nella notte tra il 16 e il 17 ottobre - Dalle 22 di giovedì 16 ottobre alle 5 di venerdì 17 ottobre, saranno chiusi i caselli di Seriate e di Dalmine, in uscita per chi proviene da Milano. Come scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: A4 Chiude Notte Tratto