A4 chiude per una notte il tratto Seriate-Grumello

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 23 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Seriate e Grumello, in entrambe le direzioni, Brescia e Milano. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: – verso Brescia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Seriate, percorrere la viabilità ordinaria: SS42 verso Seriate, SP91, via Passarera, via Pertini in direzione Telgate e rientrare in A4 alla stazione di Grumello; – verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grumello, percorrere la viabilità ordinaria: via Pertini, via Passarera, SP91 verso Seriate, SS42 in direzione Grassobbio e rientrare in A4 alla stazione di Seriate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - A4, chiude per una notte il tratto Seriate-Grumello

